العبادي يبحث مع سفيرة أستراليا مجمل الأوضاع في العراق والمنطقة

2021/03/03 | 23:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث رئيس ائتلاف النصر الدكتور حيدر العبادي مع سفيرة أستراليا بولا غانلي مجمل الأوضاع الداخلية والخارجية، وتأثيراتها على العراق.وقال بيان لمكتب العبادي انه تم ايضا بحث أهمية دعم المجتمع الدولي للعراق واعماره بعد أن هزم عصابات داعش الإرهابية، والعمل الجدي لتعزيز التعاون بين بغداد وكانبيرا في جميع المجالات.،/انتهى3

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