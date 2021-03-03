الاسدي : المشاورات مستمرة لاختيار محافظ نزيه لذي قار ينهي سفك الدماء

2021/03/03 | 23:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد محافظ ذي قار المؤقت الفريق عبد الغني الاسدي ان : المشاورات مستمرة لاختيار محافظ نزيه لذي قار ينهي سفك الدماء.وقال الاسدي في تصريح متلفز ان : رئيس الوزراء كلفني بأدارة المدينة لحين ايجاد محافظ جديد .واضاف : كل ذي قار هم اهلي ولا يمكن ان يخرج المحافظ الا من رحم قضاء الناصرية.واوضح الاسدي : انا عراقي الانتماء والهوية ووقت ما يحتاجني الوطن فأنا معهوتابع : وضعت منذ اليوم الاول برنامج خاص لزيارة عوائل الشهداء والجرحىواكد الاسدي ان : المشاورات مستمرة مع نخب ذي قار لاختيار محافظ نزيه ينُهي سفك الدماء.وبين : انتهت استعدادات زيارة البابا بنسبة ٩٨٪؜ والمدينة جاهزه لأستقبالهواشار الاسدي الى ان : زيارة البابا سيشهد لها التاريخ وستترك الاثر الايجابي لهذه المدينة العريقة./انتهى3

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