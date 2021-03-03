الثقافة: خطط لاستثمار المواقع الأثرية وتسهيل دخول السواح الأجانب

2021/03/03 | 23:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، وضع خطط لاستثمار المواقع السياحية والأثرية وتسهيل دخول السواح الأجانب، فيما أكدت وجود تنسيق عال لتسهيل مهمة الإعلاميين لتغطية زيارة البابا فرنسيس للعراق.وقال وكيل وزارة الثقافة عماد جاسم لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الاخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، إنه "تم عقد اجتماعات مكثفة بين وزارة الثقافة والمؤسسات الحكومية من اجل اكمال الاستعدادات الخاصة بزيارة البابا فرنسيس الى العراق"، لافتا الى أن "هناك تنسيقا مع الجهات المعنية لتسهيل عمل الصحفيين الاجانب لتغطية زيارة البابا".وأضاف، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد اهمية تسهيل مهمة الاعلاميين من داخل وخارج للبلد خلال زيارة البابا"، مبينا أن "هناك باجات خاصة ستصدر للاعلاميين لتغطية زيارة البابا".وأشار الى أن "السلاح المنفلت والقوة العشائرية جعلتا من المسيحيين فئة ضعيفة"، مؤكدا أن "تشريعات وقوانين تخص الاقليات مركونة في رفوف الوزارات ولم تفعل".وتابع: "نحتاج الى اعادة النظر بالمناهج الدراسية لمراعاة تاريخ وجذور المكون المسيحي".وبشأن القطاع السياحي، قال جاسم، إن "الوزارة ستتمكن من تحويل هيأة السياحة من هيأة خاسرة الى رابحة تمول ذاتيا"، مؤكدا أنه "تم وضع خطط لاستثمار المواقع السياحية والاثرية".وأوضح، أنه "سيتم تأهيل الكثير من المواقع الاثرية، وسيتم تسهيل دخول السواح الاجانب الراغبين بزيارة التنوع الثقافي العراقي"، لافتا الى أن "الوزارة استحدثت قسما يعنى بالتنوع الثقافي والتنمية الثقافية".

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