2021/03/03 | 23:19 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القانوني طارق الشرع: عدم تمرير قانون الاندية وتأجيل التصويت عليه بمثابة حبل الانقاذ للرياضة العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/03 | 23:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانوني طارق الشرع: عدم تمرير قانون الاندية وتأجيل التصويت عليه بمثابة حبل الانقاذ للرياضة العراقية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانوني طارق الشرع: عدم تمرير قانون الاندية وتأجيل التصويت عليه بمثابة حبل الانقاذ للرياضة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).