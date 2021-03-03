كركوك تسجل 26 إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا

2021/03/03 | 23:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، الأربعاء، تسجيل 26 إصابة بالسلالة المتحورة.

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وقال مدير عام الدائرة نبيل بوشناق في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 آذار 2021)، "ارسلنا 50 مسحة إلى مختبر الصحة المركزي في بغداد للكشف فيما اذا كانت من السلالة الجديدة ام لا، وتبين أن 26 منها موجبة، اي مصابون بالسلالة الجديدة".

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