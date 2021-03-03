بايدن: نحاول تحديد المسؤول عن الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الاسد

2021/03/03 | 23:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن واشنطن تحاول تحديد المسؤول عن الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الاسد.وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي اعلنت في وقت سابق اليوم ، بأن الإدارة الأمريكية لا تزال تقيم تأثير الهجوم الصاروخي الأخير في العراق./انتهى3

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