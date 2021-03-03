بايدن بصدد تحديد المسؤول عن الهجمات الصاروخية في العراق

2021/03/03 | 23:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء يوم الأربعاء، بأن واشنطن تحاول تحديد المسؤول عن الهجمات الصاروخية في العراق....

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