بريطانيا تسجل 315 حالة وفاة جديدة بكورونا

2021/03/03 | 23:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 315 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة: انه تم تسجيل 315 وفاة و6385 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل إلى 20703615.وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق، عن تسجيل 343 وفاة و6391 إصابة بالفيروس.المصدر: RT

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