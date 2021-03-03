2021/03/03 | 23:49 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة جنايات الرصافة تصدر حكما بالحبس لمدة ستة اشهر بحق رئيس اتحاد المواي تاي السابق مهدي دويغر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/03 | 23:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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