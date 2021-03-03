الخارجية البريطانية تعلق على هجوم عين الأسد: تقويض لاستقرار العراق

2021/03/03 | 23:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، الأربعاء، إنه "فزع" من الهجوم على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق.

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وأوضح راب في تدوينة تابعها "ناس"، (3 آذار 2021)، "هذه الهجمات تقوض استقرار العراق وينبغي أن تتوقف فورا".

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عقب الهجوم، إن "متعاقدا مدنيا أمريكيا توفي بأزمة قلبية أثناء الاحتماء من صواريخ أطلقت على قاعدة في العراق".

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في بيان "لا يمكننا تحديد المسؤولية في الوقت الحالي، وليس لدينا تقدير كامل لحجم الأضرار".

وأضاف كيربي أنه "تم استخدام الأنظمة الدفاعية الخاصة بقاعدة عين الأسد الجوية وإن وزير الدفاع لويد أوستن يتابع الموقف عن كثب".

وقال البيت الأبيض، مساء الأربعاء إنه لا يزال يقيم تأثير الهجوم الصاروخي الأخير على قاعدة عين الأسد في العراق.

وشدد البيت الأبيض وفقا لإيجازه اليومي (3 آذار 2021)، على أنه "سيتحرك مجددا إذا خلُص التقييم إلى ضرورة الرد على الهجوم الصاروخي".

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