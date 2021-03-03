رئاسة البرلمان تعلن انتهاء الفصل التشريعي الاول

2021/03/03 | 23:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاربعاء، عن انتهاء الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة.

وقالت الرئاسة في بيان صحفي، إن “الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة انتهى وسيتم عقد الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الثاني يوم غد الخميس”.

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