صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 683 المسجلة اليوم بكورونا

2021/03/03 | 23:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 683 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 515 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 683 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

515 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الاستقلال 24 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 31 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 19 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع البلديات الاول 29 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع النهروان 28 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الاعظمية 69 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 37 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 25 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 18 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 235 حالة من خلال الرصد الوبائي .

– 168 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

3 حالات في منطقة الزعفرانية موزعة على المحلات التالية / 958 / 961 /949

40 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الاورفلي / الحبيبية / / ق 18 / جميلة / الكيارة / 544 / 553 / 538 / 542 / 565 / 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 556 / 519 4 حالات في منطقة الطالبية محلة 323

26 حالة في منطقة البلديات محلة 733 / 734 / 754 / 732 / 754 / / 718.

6 حالات في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / 509 / 503 / 502 / 508

11 حالة في الشعب محلة/ سبع قصور / 367 / 733 /الزراعي / 333 / 323 / حي اور / 341

4 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة / قرب المستشفى

5 حالات في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / التاميم / حي الوحدة .

3 حالات في منطقة سبع ابكار محلة 240

3 حالة في الحسينية محلة / حي الزهور / 225/ 217 / 221 /

4حالات في منطقة الاعظمية محلة / 310 / الكريعات /

7 حالات في منطقة الكرادة محلة 909 / 901 / 911 / 910

3 حالات في منطقة زيونة محلة 710

وحالتين في كل من المناطق التالية : حي الزهراء /الكفاح محلة 131 / الرشيد / الصليخ محلة 324 / الراشدية / باب المعظم محل19ة / الغزالية محلة 305 / الحرية محلة 428 / الداودي / الامين محلة 745 / بسماية / بغداد جديدة محلة 723 / اليرموك محلة 608 / الكمالية الخنساء / المشتل محلة 729 / الاعظمية / حي الامانة / حي الجهاد محلة 879 / الثعالبة / السيدية ملة 222 / سبع قصور / المنصور محلة 617 / الراشدية محلة 101 /الفضيلية محلة 765 / المحمودية .

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 84586 توفي منهم 1449 للاسف فيما اكتسب الشفاء 78161 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4976”

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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