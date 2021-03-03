صدور قرار استخدام لقاح كورونا في اقليم كوردستان

2021/03/03 | 23:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان الدكتور اسو حويزي، صدور قرار توزيع واستخدام لقاح فايروس كورونا من قبل الوزارة.

وقال حويزي في بيان، انه تم صدور قرار توزيع واستخدام لقاح ضد فايروس كورونا في اقليم كوردستان من قبل وزارة الصحة، مع برنامج شرح والسماح باستخدام اللقاح والسلامة.

وصدر القرار رسميا من قبل وزارة الصحة وبامكان مراكز استلام التلقيح في المحافظات والادارات المستقلة استخدام اللقاح اعتبارا من اليوم كمرحلة سيتلقى اللقاح الاطباء والعاملين في الصحة في الخطوط الامامية في المستشفيات ومراكز مواجهة كورونا وفق تعليمات وخطط وطنية تمت صياغتها.

اللقاح نوع سينوفارم (Sinopharm) الصيني تم تامينها من قبل جمهورية الصين وكميتها 5 الاف جرعة ويمكن استخدامها بناء على كتاب وزارة الصحة استنادا الى خطة وطنية واجراءات محددة.

واضاف حويزي، سنبذل كافة الجهود لتامين كمية اكبر من اللقاح بموافقة رئيس حكومة اقليم كوردستان وبالتنسيق مع وزارة الصحة العراقية.

ودعا المواطنين الى الاستمرار في الوقاية من الفايروس بارتداد الكمامة والابتعاد عن التجمعات والالتزام بالتعليمات الصحية.

PUKmedia

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