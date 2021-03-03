هجوم لداعش يسفر عن عدد من القتلى في صفوف القوات العراقية بصلاح الدين

2021/03/03 | 23:52 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني في قيادة عمليات سامراء عن مقتل 6 منتسبين في الشرطة الاتحادية اثر هجوم مسلح على قاطع مطيبيجة شرقي صلاح الدين.

وقال المصدر لـNRT عربية، (3 اذار 2021)، ان "هجوما مسلحا على قاطع مطيبيجة شرقي صلاح الدين اسفر عن مقتل 6 من منتسبي الشرطة الاتحادية اثر صدامات دامت لاكثر من ساعتين".

واعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين في وقت سابق عن اصابة ثلاثة من منتسبي قوات سوات بانفجار عبوة ناسفة على دوريتهم بالقرب من جبال حمرين شمال شرق تكريت مركز المحافظة.

وقال المقدم محمد العبيدي معاون امر فوج قوات سوات في تكريت، (3 اذار 2021)، ان "انفجار عبوة ناسفة على دورية للقوة المشاركة في تطهير مناطق حمرين ومكحول شمال شرق محافظة صلاح الدين اسفر عن اصابة ثلاثة منتسبين وتدمير عجلتهم".

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