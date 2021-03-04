الاحتياطي الفيدرالي: الشركات تُبدي نظرة متفائلة مع توزيع لقاحات كورونا

2021/03/04 | 00:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي استمر في التعافي بوتيرة متواضعة خلال الأسابيع الأولى من العام الجاري، مع تفاؤل الشركات بالأشهر القادمة.

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