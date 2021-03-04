البرلمان يعلن انتهاء الفصل التشريعي الأول للسنة الثانية

2021/03/04 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاربعاء، عن انتهاء الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة.وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئاسة البرلمان اعلنت اليوم انتهاء الفصل التشريعي الاول، للسنة التشريعية الثالثة".واضافت أن "البرلمان قرر عقد الجلسة الاولى في الفصل التشريعي الثاني، للسنة التشريعية الثالثة يوم غد الخميس".

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