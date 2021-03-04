الهويّة والصراع الاجتماعي في السودان- 2 - تاج السر عثمان

2021/03/04 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 أشرنا سابقا الي أن الهويّة السودانية نتاج لتطور تاريخي وانصهار قومي وثقافي واثني ، كما ارتبطت بالتنوع والتعدد القومي والاثني ، فما هي أهم خصائص المسألة القومية في السودان؟ معلوم أن السودان شأنه كبقية الأمم شهد تكوينات ما قبل الرأسمالية ، والتي تدرجت من التكوينات العشائرية التي تربطها صلة القرابة والدم إلي القبيلة التي توحد مجموعة من العشائر المعينة في رقعة معينة من الأرض، حيث عرفت ......





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