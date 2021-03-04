مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة الاتحادية بنيران قناص في الضلوعية

2021/03/04 | 00:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر امني، الاربعاء، بمقتل ثلاثة عناصر من الشرطة الاتحادية بنيران قناص في الضلوعية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة عناصر من اللواء الثالث شرطة اتحادية قتلوا، مساء اليوم، بتعرض بنيران قناص في منطقة المعتصم بناحية الضلوعية في صلاح الدين".

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