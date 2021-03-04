2021/03/04 | 00:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مهرجان برلين يعرض وثائقيات وقصص حب برلين- (أ ف ب) – عَكَس فيلمان كوميديان عُرضا ضمن مهرجان برلين الوجه الجديد للسينما الألمانية للعصر واتجاهها نحو روح العصر، بعيداً من المواضيع التاريخية الثقيلة، إذ يتناول أحدهما علاقة حب بين رجل آلي وامرأة، وينتقد سيئات التغييرات السريعة في طبيعة المدن. نادراً ما حظيت السينما الألمانية بحصة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيلمان كوميديان يغيران الانطباع الثقيل عن السينما الألمانية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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