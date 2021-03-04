فيلمان‭ ‬كوميديان‭ ‬يغيران‭ ‬الانطباع‭ ‬الثقيل عن‭ ‬السينما‭ ‬الألمانية‭ ‬

2021/03/04 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬مهرجان‭ ‬برلين‭ ‬يعرض‭ ‬وثائقيات‭ ‬وقصص‭ ‬حب برلين‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عَكَس‭ ‬فيلمان‭ ‬كوميديان‭ ‬عُرضا‭ ‬ضمن‭ ‬مهرجان‭ ‬برلين‭ ‬الوجه‭ ‬الجديد‭ ‬للسينما‭ ‬الألمانية‭ ‬للعصر‭ ‬واتجاهها‭ ‬نحو‭ ‬روح‭ ‬العصر،‭ ‬بعيداً‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬التاريخية‭ ‬الثقيلة،‭ ‬إذ‭ ‬يتناول‭ ‬أحدهما‭ ‬علاقة‭ ‬حب‭ ‬بين‭ ‬رجل‭ ‬آلي‭ ‬وامرأة،‭ ‬وينتقد‭ ‬سيئات‭ ‬التغييرات‭ ‬السريعة‭ ‬في‭ ‬طبيعة‭ ‬المدن‭.‬ نادراً‭ ‬ما‭ ‬حظيت‭ ‬السينما‭ ‬الألمانية‭ ‬بحصة‭ […]

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