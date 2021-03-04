مسابقة ملكة جمال ترحب بالنساء المتحولات جنسياً

2021/03/04 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بنما‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظِمة‭ ‬لمسابقة‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬بنما‭ ‬أنها‭ ‬ستفتح‭ ‬أبوابها‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬نسخة‭ ‬العام‭ ‬2021‭ “‬أمام‭ ‬النساء‭ ‬المعترف‭ ‬بهن‭ ‬قانونا‭ ‬في‭ ‬البلاد‭” ‬ما‭ “‬يسمح‭ ‬بمشاركة‭ ‬الشابات‭ ‬المتحولات‭ ‬جنسيا‭”.‬وأوضح‭ ‬مسؤولو‭ ‬المسابقة‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬اتخذ‭ “‬بعد‭ ‬مشاورات‭ ‬مكثفة‭ ‬ووفقا‭ ‬لقواعد‭ ‬منظمة‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬الكون‭”.‬ وتنص‭ ‬مسابقة‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬الكون‭ ‬على‭ ‬أن‭ “‬من‭ […]

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