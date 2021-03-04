2021/03/04 | 00:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شخصية تاريخية نالت لقبها الشهير بسبب سن تالفة ستوكهولم-(أ ف ب) – تدين واحدة من أشهر التقنيات الحديثة باسمها ورمزها إلى ملك من عصر الفايكنغ كان لديه سن زرقاء… قبل ربع قرن، ولدت فكرة اسم “بلوتوث” لدى مهندسَين بعد اجتماع مخيب للآمال… وجلسة مريحة في حانة. في نهاية التسعينات، كان السويدي سفين ماتيسون المهندس في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تحولت قصة ملك اسكندينافي إلى ثورة تكنولوجية؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تحولت قصة ملك اسكندينافي إلى ثورة تكنولوجية؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تحولت قصة ملك اسكندينافي إلى ثورة تكنولوجية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).