كيف‭ ‬تحولت‭ ‬قصة‭ ‬ملك‭ ‬اسكندينافي‭ ‬إلى‭ ‬ثورة‭ ‬تكنولوجية؟

2021/03/04 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شخصية‭ ‬تاريخية‭ ‬نالت‭ ‬لقبها‭ ‬الشهير‭ ‬بسبب‭ ‬سن‭ ‬تالفة ستوكهولم‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تدين‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬باسمها‭ ‬ورمزها‭ ‬إلى‭ ‬ملك‭ ‬من‭ ‬عصر‭ ‬الفايكنغ‭ ‬كان‭ ‬لديه‭ ‬سن‭ ‬زرقاء‭… ‬قبل‭ ‬ربع‭ ‬قرن،‭ ‬ولدت‭ ‬فكرة‭ ‬اسم‭ “‬بلوتوث‭” ‬لدى‭ ‬مهندسَين‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬مخيب‭ ‬للآمال‭… ‬وجلسة‭ ‬مريحة‭ ‬في‭ ‬حانة‭.‬ في‭ ‬نهاية‭ ‬التسعينات،‭ ‬كان‭ ‬السويدي‭ ‬سفين‭ ‬ماتيسون‭ ‬المهندس‭ ‬في‭ […]

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