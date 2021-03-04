2021/03/04 | 00:37 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخبير الرياضي د.حسين الربيعي: تأجيل التصويت على قانون الاندية الرياضية قرار صائب 🔹الربيعي: القانون يتضمن العديد من الثغرات التي يجب معالجتها قبل تمريره

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخبير الرياضي د.



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