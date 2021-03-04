واشنطن ترفض التعليق على أنباء حول اجتماع أميركي مع الحوثيين في عُمان

2021/03/04 | 00:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الأربعاء، تأكيد أو نفي التقارير الصحافية التي تحدثت عن أن مسؤولين أميركيين أجروا محادثات مع مسؤولين حوثيين في سلطنة عمان.

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