2021/03/04 | 00:44 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنتاغون: لن نتورع عن الرد على هجوم قاعدة عين الأسد إذا لزم الأمر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/04 | 00:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون: لن نتورع عن الرد على هجوم قاعدة عين الأسد إذا لزم الأمر) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون: لن نتورع عن الرد على هجوم قاعدة عين الأسد إذا لزم الأمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).