برسالة للعراقيين ..بابا الفاتيكان : أتوق لزيارة أرضكم مهد الحضارة العريق والمذهل

2021/03/04 | 00:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال بابا الفاتيكان البابا فرنسيس مخاطبا العراقيين : أتوق لزيارة أرضكم مهد الحضارة العريق والمذهل.واضاف في رسالة : أنتم جميعاً اخوة وتدفعني الرغبة بالصلاة والسير معاً و فكرت فيكم جميعاً طيلة هذه السنين.وتابع: فليملؤنا الرجاء لإعادة الإعمار والبدء من جديد.وقال: في فترة الجائحة ليساعد بعضنا البعض لنبني معاً مستقبلاً يسوده السلام./انتهى3

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