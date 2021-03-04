2021/03/04 | 00:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالفيديو...



استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات » وكالة الأنباء العراقية

اليوم, 00:13

فيديو

واع/

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو... استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو... استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).