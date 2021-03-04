محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام مع صعود عوائد السندات

2021/03/04 | 00:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، ليتراجع "ناسداك" بنحو 2.7 بالمائة، مع ارتفاع عوائد السندات.

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