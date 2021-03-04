2021/03/04 | 00:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن مصدر في وزارة الداخلية، الاربعاء، عن اجراء سلسلة تغييرات في القيادات الامنية بالعراق.

وذكر المصدر في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (3 اذار 2021)، انه "تمت اقالة مدير استخبارات الشرطة الاتحادية من منصبه، وعين بديل عنه".

واضاف، ان "العميد هيثم المالكي مدير استخبارات قيادة الشرطة الاتحادية احيل الى الامرة، وتم تكليف العميد احمد عدنان بدلا منه".

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