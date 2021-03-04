2021/03/04 | 01:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تغيير الحواجز حول عين الأسد بعد عبور عجلة الصواريخ بلا تفتيش بغداد- عبدالحسين غزال روما – الزمان استهدفت عشرة صواريخ على الأقل الأربعاء قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية في الأنبار بغرب العراق، على ما أفادت مصادر أمنية عراقية وغربية، في هجوم أدى إلى وفاة متعاقد مدني امريكي مع التحالف عندما كان […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا يصر على زيارة الحج الى العراق برغم التهديد الأمني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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