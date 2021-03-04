2021/03/04 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغيير‭ ‬الحواجز‭ ‬حول‭ ‬عين‭ ‬الأسد‭ ‬بعد‭ ‬عبور‭ ‬عجلة‭ ‬الصواريخ‭ ‬بلا‭ ‬تفتيش بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ روما‭ – ‬الزمان‭ ‬ استهدفت‭ ‬عشرة‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬الأربعاء‭ ‬قاعدة‭ ‬عين‭ ‬الأسد‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬قوات‭ ‬أميركية‭ ‬في‭ ‬الأنبار‭ ‬بغرب‭ ‬العراق،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬عراقية‭ ‬وغربية،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬متعاقد‭ ‬مدني‭ ‬امريكي‭ ‬مع‭ ‬التحالف‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا‭ ‬يصر‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬الحج‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬برغم‭ ‬التهديد‭ ‬الأمني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البابا‭ ‬يصر‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬الحج‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬برغم‭ ‬التهديد‭ ‬الأمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).