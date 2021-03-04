إعدام ثلاثة عراقيين في سجن الحوت

2021/03/04 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغيير‭ ‬الحواجز‭ ‬حول‭ ‬عين‭ ‬الأسد‭ ‬بعد‭ ‬عبور‭ ‬عجلة‭ ‬الصواريخ‭ ‬بلا‭ ‬تفتيش لناصرية‭ -‬الزمان‭ ‬نفّذت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬الأربعاء‭ ‬حكم‭ ‬الإعدام‭ ‬بثلاثة‭ ‬عراقيين‭ ‬مدانين‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬الإرهاب‮»‬‭ ‬في‭ ‬الناصرية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬رغم‭ ‬الاحتجاج‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الاخيرة‭ ‬بشأن‭ ‬العدد‭ ‬القياسي‭ ‬لعمليات‭ ‬الإعدام‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬ولم‭.‬تتوافر‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬ارتباطهم‭ ‬بتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬او‭ ‬سواه‭ .‬وأعدم‭ ‬الرجال‭ ‬الثلاثة‭ […]

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