لماذا لا يعمل شعار العراق أولاً؟

2021/03/04 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لم ترد تقارير عن انطلاق منظومة دفاعية للتصدي للصواريخ العشرة التي ضربت قاعدة عين الاسد في الانبار، ما يوحي انَّ القاعدة غير محمية بما يكفي، بالرغم من انّها الهدف الاكثر أهمية في سياق الهجمات التي تعرّض لها الامريكان في السنوات الأخيرة.وهذا أمر يحتاج الى جهات ذات علاقة لتفسيره.لكنها ملاحظة نستهل […]

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