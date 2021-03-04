برشلونة يحقق الريمونتادا ويتأهل لنهائي كأس ملك اسبانيا

2021/03/04 | 01:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأطاح برشلونة بنظيره إشبيلية من بطولة كأس ملك إسبانيا، بالانتصار بنتيجة (3-0) مساء الأربعاء، بإياب نصف النهائي في معقل البلوجرانا "كامب نو".وسجل أهداف برشلونة، عثمان ديمبلي في الدقيقة 12، وبيكيه في الدقيقة (90+4)، وبرايثوايت في الدقيقة 95.وكان برشلونة قد تلقى الهزيمة في لقاء الذهاب، بهدفين دون رد، والذي أقيم في معقل الأندلسيين "رامون سانشيز بيزخوان"، ليتأهل بنتيجة (2-3) بمجموع المباراتين.وسيواجه البارسا الفائز بين أتلتيك بيلباو وليفانتي في المباراة النهائية.المصدر: كورة

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