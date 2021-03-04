برشلونة يصنع الريمونتادا ويتأهل لنهائي كأس الملك

2021/03/04 | 02:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأطاح برشلونة بنظيره إشبيلية من بطولة كأس ملك إسبانيا، بالانتصار بنتيجة (3-0) مساء اليوم الأربعاء، بإياب نصف النهائي في معقل البلوجرانا "كامب نو".

وسجل أهداف برشلونة، عثمان ديمبلي في الدقيقة 12، وبيكيه في الدقيقة (90+4)، وبرايثوايت في الدقيقة 95.

وكان برشلونة قد تلقى الهزيمة في لقاء الذهاب، بهدفين دون رد، والذي أقيم في معقل الأندلسيين "رامون سانشيز بيزخوان"، ليتأهل بنتيجة (2-3) بمجموع المباراتين.

وسيواجه البارسا الفائز بين أتلتيك بيلباو وليفانتي في المباراة النهائية.

بدأت المباراة باستحواذ من برشلونة، وضط من قبل إشبيلية، وجاءت أولى محاولات البارسا في الدقيقة 6، بتسديدة من عثمان ديمبلي داخل المنطقة مرت أعلى مرمى فاسليك حارس مرمى الأندلسيين.

وصوب بوسكيتس لاعب خط وسط برشلونة كرة قوية، على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 10، أمسك بها فاسليك حارس مرمى إشبيلية بسهولة.

وأهدر لينجليت مدافع برشلونة فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 11، حيث تلقى كرة عرضية من ميسي، وسدد في قدم فاسليك حارس إشبيلية، قبل أن تصطدم به الكرة مرة أخرى وتخرج خارج الملعب.

ونجح عثمان ديمبلي في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 12، حيث تلقى تمريرة من ميسي ونجح في مراوغة الدفاع قبل أن يُسدد على يمين فاسليك حارس مرمى إشبيلية.

وسدد أليكس فيدال لاعب إشبيلية كرة اصطدمت بقدم لينجليت، قبل أن يتصدى لها تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في الدقيقة 16.

وتألق تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، في التصدي لكرة قبل أن تصل لقدم دي يونج مهاجم إشبيلية في الدقيقة 29.

وأرسل بيدري لاعب برشلونة، تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 32، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى إشبيلية.

وأنقذ أكونيا مدافع إشبيلية فريقه من استقبال الهدف الثاني في الدقيقة 33، حيث شتت كرة من على خط المرمى قبل أن تدخل الشباك، بتسديدة من ميسي.

وتلقى يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، كرة عرضية داخل المنطقة من زميله أكونيا، وسدد كرة رأسية بين يدي تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في الدقيقة 42.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، تعرض أليكس فيدال لاعب إشبيلية للإصابة في العضلة الخلفية، ولم يستطع استكمال اللعب، ليدفع مدربه جولين لوبيتيجي بخيسوس نافاس بدلا منه.

وحرمت العارضة الأفقية، جوردي ألبا لاعب برشلونة من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 66، بعدما تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن من عثمان ديمبلي.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح إشبيلية في الدقيقة 72، بعد تدخل مينجويزا على أوكامبوس، وانبرى المهاجم الأرجنتيني لتنفيذها، حيث سدد على يمين تير شتيجن الذي تألق في التصدي لها.

وتلقى ميسي كرة في العمق من بوسكيتس، وسدد أعلى مرمى فاسليك حارس مرمى إشبيلية في الدقيقة 77.

وسدد ديمبلي كرة قوية مرت أعلى مرمى فاسليك حارس مرمى إشبيلية في الدقيقة 84.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية لفرناندو ريجس، بسبب التحامه القوي على ترينكاو، وهي البطاقة الثانية ليقوم بطرده في الدقيقة 92.

وسجل بيكيه هدفا قاتلا لبرشلونة في الدقيقة (90+4)، من كرة رأسية بعد عرضية من جريزمان، على يسار فاسليك، ليتجه الفريقان للأشواط الإضافية.

ونجح برايثوايت في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 95، إذ تلقى كرة عرضية من ألبا، وسدد كرة رأسية بين قدمي فاسليك حارس إشبيلية.

وفشل لاعبو إشبيلية في العودة في النتيجة، لتنتهي المباراة بتأهل البارسا للنهائي.

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