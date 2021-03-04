اعترافات أربيل قد تكشف مهاجم

2021/03/04 | 02:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

في نسخة مطابقة للهجوم على مطار أربيل، سقطت 10 صواريخ على قاعدة "عين الأسد" في الأنبار، صباح الأربعاء، بالتزامن مع إعلان اعتقال اثنين من منفذي الهجوم الأول وبث اعترفات أحدهما.

بثت السلطات في كردستان اعترافات تشير إلى مسؤولية "كتائب سيد الشهداء" عن هجوم أربيل

وبثت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان اعترافات متهم وصفته بـ "المنفذ الرئيس" للهجوم الصاروخي الذي طال القاعدة الأمريكية في مطار أربيل "حيدر حمزة عباس البياتي".

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ومنصات الفصائل تحتفل

وأقرّ المتهم في اعترافاته، بالانتماء إلى فصيل "كتائب سيد الشهداء"، وقال إنّ الفصيل هو الذي خطط للهجوم ونفذه من منطقة ضمن حدود مدينة أربيل، كما أدلى بأسماء ثلاثة متهمين آخرين.

ونشرت المديرية مقاطع فيديو وصور للمنفذين قبيل تنفيذ الهجوم، فيما أكّدت أنّ الأجهزة الأمنية الاتحادية والتحالف الدولي اشتركت في التحقيقات، وقد اعتقلت القوات الاتحادية المتهم الثاني، وتلاحق حاليًا الشخصين الآخرين.

وتشير الاعترافات، إلى أنّ القصف نفذ بذات الطريقة التي وقع بها هجوم قاعدة "عين الأسد" عبر منصة تحملها مركبة ثم تطلق صواريخ "إيرانية المنشأ" عن بعد أثناء هروب المنفذين.

لكن "كتائب سيد الشهداء" نفت مسؤوليتها عن الهجوم وما ورد في اعترافات المتهم جملة وتفصيلاً، واعتبرتها "تخبطًا للاحتلال الأمريكي وتوزيع اتهامات بعد هزائم منكرة ومتكررة".

وقال بيان للفصيل، إنّ الشخص الذي ظهر في المقطع المصور "لا ينتمي" إليه "من قريب ولا من بعيد"، لكنه "بارك" الأعمال الهجومية ضد القوات الأمريكية.

نفت "كتائب سيد الشهداء" مسؤوليتها عن هجوم أربيل وهاجمت حكومة إقليم كردستان

واتهم البيان، حكومة إقليم كردستان بـ "ممارسة الضغط والاعتقال على مختلف الشباب الذين تشك بانتمائهم للحشد الشعبي، لانتزاع المعلومات والاعترافات الكاذبة لغرض إقناع الرأي المحلي والخارجي بقدرتها على النجاح في الحفاظ على الأمن في الإقليم".

واستهدفت القوات الأمريكية مواقع لـ "كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء" بصفتهما حركتين مسؤولتين عن هجوم أربيل، وأكّد "البنتاغون" أنّ القصف طال الجماعات المنفذة للهجوم.

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القصة الكاملة ورواية "الولائيين"

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