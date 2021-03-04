2021/03/04 | 02:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أكد محافظ ذي قار عبد الغني الأسدي، منحه صلاحيات واسعة لإدارة الحكومة المحليَّة.



وطالب الأسدي، خلال لقائه مديري الدوائر والاقسام في ديوان المحافظة “المسؤولين المحليين بالعمل معاً فوق الخطط المرسومة لإنقاذ المحافظة من معاناتها».



وأبدى الأسدي “استغرابه من عدم إعمار البنى التحتيَّة المدمَّرة رغم وجود الموازنات الماليَّة المخصَّصة لها».

ودعا الاسدي إلى “العمل بروح الفريق الواحد من خلال أفكار جديدة تتلاءم مع الواقع الذي تحتاجه المحافظة».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار يدعو إلى تعاون الجميع للنهوض بواقع المدينة ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار يدعو إلى تعاون الجميع للنهوض بواقع المدينة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).