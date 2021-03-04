"ميغان تنمرت على الموظفين".. ادعاءات ضد دوقة سا*** وقصر باكنغهام يحقق

2021/03/04 | 02:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر قصر باكنغهام عن "قلق شديد" بعد أن نقلت صحيفة "ذا تايمز" اتهامات ضد دوقة ساسيكس وزوجة الزمير هاري،، ميغان ماركل، بالتنمر على واحدة من مستشاريها المقربين خلال أداء واجباتها الملكية في لندن.

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