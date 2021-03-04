أول عاملة في التاريخ .. من تكون غير المرأة ؟ - مريم نجمه

2021/03/04 | 03:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه أول عاملة في التاريخ , من تكون غير المرأة ؟بمناسبة يوم المرأة العالمي 8 آذار-1921 -أول قاطفة تفاحة , في حقول وجنّات الأرض لإطعام شريكها الرجل , وعائلتها فيما بعد , أي جامعة الثمار والخضار وأزهار الحب .وابتدأ المشوار.



مشوارالتمرّد و الكفاح والعمل المجاني لا يعرف حدوداً للعطاء والمودة أول بذرة حب حملها رحمها البكر 9 تسعة أشهر ولم تتعب أو تتأوه أوتغضب أول من أنجبت للخليقة النسل و ......





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