التعليم العالي والجامعات الأهلية

2021/03/04 | 03:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نناقش في هذه الحلقة أعداد الجامعات الأهلية والحكومية في العراق وما مدى تأثيرها على جودة التعليم ؟

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