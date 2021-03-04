فنزويلا تعلن رصد السلالة البرازيلية المتحورة لكورونا

2021/03/04 | 03:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في كلمة متلفزة ، عن تسجيل إصابات بالسلالة البرازيلية المتحورة لفيروس كورونا في بلاده.

وقال مادورو إن حالة غريبة ظهرت في لاغويرا لدى عامل بالمطار في كاراكاس.

وأضاف "لقد أجرينا دراسة وتم إثبات أنها كانت السلالة البرازيلية المتحورة لفيروس كورونا".

وأشار الرئيس الفنزويلي إلى وجود ما لا يقل عن 10 حالات في البلاد حتى الآن.

وحسب موقع "وورد ميتر" الذي يرصد انتشار الوباء في العالم، وثق إلى حد الآن 139934 إصابة و1353 حالة وفاة، فيما تماثل 132052 مصابا للشفاء.

المصدر: RT

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