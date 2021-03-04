بالأرقام.. الصين تتراجع في قائمة أكبر مصدري الأسلحة في العالم

2021/03/04 | 03:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مركز دراسات أميركي بأن الصين تراجعت من المركز الثالث في قائمة أكبر الدولة المصدرة للأسلحة في العالم في الفترة بين 2010-2014 إلى المرتبة الخامسة بين عامي 2015-2019، على الرغم من الجهود التي بذلتها لزيادة صادراتها من الأسلحة في السنوات الأخيرة

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