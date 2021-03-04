كأس إسبانيا.. برشلونة إلى النهائي بريمونتادا جديدة أمام إشبيلية

2021/03/04 | 04:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نادي برشلونة ريمونتادا جديدة وبلغ المباراة النهائية لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم بتغلبه على ضيفه إشبيلية 3-صفر الاربعاء في إياب الدور نصف النهائي.

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