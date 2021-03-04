انخفاض في وول ستريت مع تراجع أسهم التكنولوجيا

2021/03/04 | 04:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض مؤشر "ناسداك"، الأربعاء، بعد أن باع مستثمرون أسهما بأسعار مرتفعة في قطاع التكنولوجيا وتوجهوا لقطاعات قد تستفيد من التعافي الاقتصادي بسبب الحزمة الاقتصادية المتوقعة في الولايات المتحدة وبرامج التطعيم.

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