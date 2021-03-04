رئيس إقليم كردستان: العراق بحاجة لأميركا والتحالف في مواجهة داعش

2021/03/04 | 05:17 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الأربعاء، أن العراق لا يزال بحاجة لمساعدة الولايات المتحدة والتحالف الدولي في مواجهة تنظيم داعش، نقلا عن شبكة رووداو الإعلامية الكردية

وأوردت الوكالة نقلا عن بارزاني إدانته لهجوم صاروخي استهدف قاعدة عين الأسد الجوية، والتي تستخدمها قوات التحالف في غرب العراق وأسفر عن مقتل أحد المتعاقدين.

وقال بارزاني: "التكرار المستمر للاعتداءات والهجمات على قوات التحالف الدولي ضد داعش، التي تتواجد في العراق بطلب من الحكومة الاتحادية العراقية لغرض الدعم والمساندة في مواجهة الإرهاب، هو بالضد تماما من مصالح العراق وأمن واستقرار البلد ويعرض حاضره ومستقبله لخطر حقيقي".

وأضاف: "لا شك أن العراق بأوضاعه الحالية لا يزال بحاجة إلى استمرار عون ومساعدة أميركا والتحالف الدولي لغرض منع داعش من استعادة قوته وللقضاء النهائي على هذا التنظيم الإرهابي الذي تزيد في كل يوم تهديداته وخطورته وتتسع دائرة عملياته العسكرية وتحركاته الإرهابية".

ونقلت الشبكة الكردية عن بارزاني أيضا دعوته للحكومة والبرلمان والأطراف السياسية في العراق للتصدي لهذه الهجمات، "وألا يسمحوا بأن يتحول العراق إلى ساحة للمواجهات وحسم الصراعات".

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