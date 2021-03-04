فرنسا: تركيا توقفت عن إهانتنا.. لكن العلاقات هشة

2021/03/04 | 05:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس الأربعاء، إن تركيا توقفت عن إهانة فرنسا والاتحاد الأوروبي وقدمت بعض التطمينات، لكن العلاقات ستظل هشة حتى تقوم أنقرة بعمل ملموس.

وفي أكثر من مرة تبادلت أنقرة الانتقادات اللاذعة مع باريس بشأن سياستهما في سوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط وقضايا أخرى.



لكن البلدين العضوين بحلف شمال الأطلسي قالا في شباط الماضي إنهما يعملان على خريطة طريق لإعادة العلاقات إلى طبيعتها.



وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء في إطار هذه الجهود.



وأضاف أن إبعاد سفن التنقيب التركية عن المياه القبرصية في شرق البحر المتوسط وإبداء أنقرة رغبة في استئناف المحادثات مع اليونان بشأن النزاع البحري طويل الأمد بينهما تعد إشارات إيجابية.



وأضاف أن العلاقات «هشة لأن قائمة الخلافات طويلة جدا، لكننا نريد علاقة صحية مع تركيا» في إشارة إلى الخلافات بشأن ليبيا والعراق وإقليم ناغورنو كاراباخ.



وأضاف «هناك حاجة لأفعال، وسيكون بوسعنا اتخاذ موقف عند تنفيذ هذه الأفعال.



حتى الآن هي أقوال فقط».

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