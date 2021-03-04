محافظ البصرة يوجه قسم الاسكان بتخصيص مقاطعة «80» في باب زيد للكوادر الصحية

2021/03/04 | 05:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

وجّه رئيس لجنة السكن العليا في البصرة المحافظ اسعد عبد الامير العيداني، أمس الأربعاء، قسم السكن في ديوان محافظة البصرة بتخصيص مقاطعة (80) في باب زيد للكوادر الصحية في البصرة.

وقال مكتب رئيس لجنة السكن العليا في البصرة المحافظ اسعد عبد الامير العيداني، في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه أن الأخير وجه قسم السكن في ديوان محافظة البصرة بتخصيص مقاطعة (80) في باب زيد للكوادر الصحية في البصرة.

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