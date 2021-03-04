ألمانيا تسمح بإعطاء لقاح أسترازينيكا لمن تفوق أعمارهم 65 عاما وتخفف إجراءات الحظر

2021/03/04 | 06:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مساء الأربعاء، أنّ السلطات الصحّية في البلاد ستجيز إعطاء لقاح أسترازينيكا لمن تفوق أعمارهم 65 عاماً، مشيرة إلى أنّ هذا القرار اتّخذ بناء على النتائج المشجّعة للدراسات الطبية التي أجريت مؤخراً، كما أعلنت تخفيف الإجراءات المفروضة على البلاد ابتداء من يوم الاثنين.

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