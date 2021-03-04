مساعد الداخلية الايراني يعلن عن إعداد مسودة اتفاق امني مع العراق

2021/03/04 | 07:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مساعد وزير الداخلية الايراني للشؤون الامنية والشرطية حسين ذو الفقاري عن إعداد مسودة اتفاق امني بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق....

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