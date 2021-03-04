ضبط أول حالة تهريب لقاحات كورونا مزيفة.. الإنتربول: فقط قمة جبل الجليد

2021/03/04 | 07:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ متحدث باسم الشرطة الدولية "الإنتربول" مجلة "تايم" بضبط "أول حالة مؤكدة" لتهريب لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد مزيفة عبر القارات

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