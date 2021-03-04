نزاهة العراق تحذر الموظفين والمتقاعدين من شركات تتربص بهم

2021/03/04 | 07:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت هيئة النزاهة العراقية الموظفين من عمليات نصب واحتيال تمارسها شركات وهمية.

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