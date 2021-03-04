2021/03/04 | 07:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على هامش زيارته المرتقبة للعراق الاسبوع الحالي وجه بابا الفاتيكان فرانسيس، الخميس، رسالة إلى الشعب العراقي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشية زيارته للعراق..شاهد البابا يوجه رسالة إلى الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشية زيارته للعراق..شاهد البابا يوجه رسالة إلى الشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).